नई दिल्ली (एएनआई)। पूरा उत्तर भारत आज घने कोहरे में डूबा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह काफी कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाएं चल रही हैं। देश की राजधानी भी सुबह घने कोहरे में डूबी रही।कोहरे की वजह से अधिकांश इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह 8:30 बजे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा पालम और सफदरजंग में न्यूनतम तापमान क्रमशः 4.6 डिग्री सेल्सियस और 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Delhi: A layer of dense fog engulfs the national capital this morning. Visuals from Vijay Chowk, near India Gate and Parliament. pic.twitter.com/eKS5MywMV5

Varanasi: People light fire to keep themselves warm as temperature drops in the city. Varanasi recorded a minimum temperature of 6 degree Celsius today.



As per the IMD forecast, Varanasi will experience 'Fog/mist in the morning and mainly clear sky later' today. pic.twitter.com/L1EBtrTrwM