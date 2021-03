लखनऊ (एएनआई)। भारत की एकदिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज ने शुक्रवार को बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं। मिताली ने शुक्रवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। भारत के लिए अपने 212 वें वनडे में खेलते हुए, मिताली ने 36 रनों की पारी खेली और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन तक पहुंचने वाली दूसरी महिला बनीं। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स ऐसा करने वाली पहली महिला थीं। वह 10,273 रन के साथ फिलहाल टाॅप रन स्कोरर हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में 10001 रन

मैच से पहले, मिताली को पांच अंकों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 35 रनों की जरूरत थी। 10 टेस्ट में, उन्होंने 663 रन बनाए, जबकि 89 टी 20 आई में उनके नाम 37.52 की औसत से 2,364 रन दर्ज हैं। हालांकि 38-वर्षीय मिताली ने सबसे ज्यादा रन 50 ओवर क्रिकेट में बनाए। जिसे उन्होंने सबसे अधिक खेला। वनडे में उनके नाम 6,974 रन दर्ज हैं, जिसमें शुक्रवार को 36 रन की पारी भी शामिल है। इसी के साथ अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 10001 रन हो गए।

साथी खिलाड़ी हुए खुश

तीसरे एकदिवसीय मैच से पहले, स्मृति मंधाना ने कहा था: "10,000 रन हासिल करना बहुत बड़ी बात है। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो दिखाता है कि वह अपने करियर में कितनी निरंतर रही हैं। टीम में हम सभी के लिए एक बहुत ही गर्व की भावना है।' दूसरे वनडे में जीत के साथ, मेजबान टीम ने पांच मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली थी। फिलहाल तीसरा वनडे जारी है।

Congratulations @M_Raj03 on becoming the first Indian Woman Cricketer to score 10K runs! You are not only a great ambassador and a legend of the game but you have inspired a generation of cricketers to take up our sport. Proud of you👍🤗 #INDWvSAW @BCCI pic.twitter.com/WHwe9qws15