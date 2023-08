नई दिल्ली (एएनआई)। Mizoram Railway Bridge Collapses : मिजोरम में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां आइजोल जिले में बुधवार सुबह निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने की घटना में अब तक 17 श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटनास्थल पर कई श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब दुर्घटना हुई तब लगभग 40 श्रमिक मौजूद थे। एनडीआरएफ, राज्य प्रशासन और रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर हैं। अधिकारियों के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गहरा दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख और मामूली चोटों के लिए 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है।

On Mizoram railway over bridge collapse, Railways minister Ashwini Vaishnaw tweets, "Grieved by the unfortunate incident in Mizoram. NDRF, state administration and railway officials are at the site. Rescue operation on war footing. Ex-gratia compensation: Rs 10 Lakhs in case of… pic.twitter.com/vWEFqUvKxG

पीएम ने जोहान्सबर्ग से जताया दुख

रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए एक हाइ लेवल कमेटी का गठन किया है। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। पीएम माेदी ने घटना में मृतकों के परिजनों को प्रधान मंत्री राहत कोष (पीएमएमआरएफ) से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने घटना पर शोक जताते हुए कहा, इस त्रासदी से बहुत दुखी और प्रभावित हूं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी घटना पर दुख जताया है।

Pained by the bridge mishap in Mizoram. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon. Rescue operations are underway and all possible assistance is being given to those affected.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the…