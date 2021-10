नई दिल्ली (एएनआई)। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आईसीसी पुरुष टी 20 विश्व कप में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मेन इन ब्लू की हार के बाद ऑनलाइन दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ रहा है। रविवार को जैसे ही भारत की हार हुई फैंस ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करना शुरु कर दिया। शमी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं कोहली पर भी निशाना साधा जा रहा है क्योंकि खेल के दौरान उनकी कप्तानी के लिए उनकी आलोचना भी की जा रही थी।

The online attack on Mohammad Shami is shocking and we stand by him. He is a champion and Anyone who wears the India cap has India in their hearts far more than any online mob. With you Shami. Agle match mein dikado jalwa. October 25, 2021

शमी की ट्रोलिंग के बाद पूर्व क्रिकेटर अपने गेंदबाज के बचाव में आ गए। इरफान पठान ने ट्वीट किया, 'मैं भी उस मैदान पर #IndvsPak की लड़ाई का हिस्सा था जहां हम हार गए लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए कभी नहीं कहा गया! इस बकवास को रोकने की जरूरत है। #शमी'

Online trolls are the ones who earlier used to burn effigies and throw paint-stones at player&यs houses…with an online profile without a face worthy of a profile pic. 🤨 — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 25, 2021

पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा, 'मोहम्मद शमी पर ऑनलाइन हमला चौंकाने वाला है और हम उनके साथ खड़े हैं। वह एक चैंपियन है और जो कोई भी भारत की टोपी पहनता है, उसके दिलों में किसी भी भीड़ से कहीं अधिक भारत होता है। आपके साथ हैं शमी। अगले मैच में दिखाओ जलवा।'

आकाश चोपड़ा ने लिखा, 'ऑनलाइन ट्रोल वे हैं जो पहले पुतले जलाते थे और खिलाड़ियों के घरों पर पेंट-पत्थर फेंकते थे। अब यही काम वह ऑनलाइन कर रहे हैं।'

We are so proud of you @MdShami11 bhaiya 🇮🇳 — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) October 25, 2021

मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को शानदार जीत दिलाई। भारत यह मैच 10 विकेट से हार गया। पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए 152 रनों के लक्ष्य का पीछा किया। यह पहला मौका है जब भारत ने कोई टी20 मैच दस विकेट से गंवाया है। संयोग से, यह भी पहली बार है कि पाकिस्तान ने दस विकेट से टी20 मैच जीता है।भारत का अगला मुकाबला रविवार 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा जबकि पाकिस्तान मंगलवार 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा।