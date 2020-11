कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शुक्रवार को बहुत बुरी खबर मिली। सिराज के पिता का निधन फेफड़ों की बीमारी के कारण हो गया। वह 53 साल के थे। सिराज, जो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के साथ हैं, दुर्भाग्य से कोरोना प्रोटोकाॅल के चलते वह भारत नहीं लौट पाएंगे। सिराज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2020 के सीजन के समापन के बाद 12 नवंबर को 32-सदस्यीय भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। हालांकि उन्हें केवल टेस्ट श्रृंखला के लिए चुना गया है।

भारत नहीं आ पाएंगे सिराज

माना जा रहा था कि सिराज अपने पिता के निधन के बाद हैदराबाद घर वापस आएंगे, मगर कोविड ​​-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए यह काफी मुश्किल है। ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पता चला है कि सिराज वायरस के प्रतिबंध के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए घर नहीं लौटेंगे और इसके बजाय वापस ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। बता दें ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम अभी भी क्वारंटीन में है और सिडनी के बाहरी इलाके में प्रशिक्षण ले रही है।

Our heartfelt prayers and condolences go out to Mohammed Siraj & his family, on the loss of his father. The entire RCB family is with you during this difficult time. Stay strong, Miyan 🙏🏻