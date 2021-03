हाथरस (एएनआई)। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पिता को अपनी पुत्री के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया है। सोमवार को हाथरस के सासनी थाना क्षेत्र के नोजलपुर गांव में अमरीश शर्मा की उस युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके खिलाफ उन्होंने जुलाई 2018 में अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के भी निर्देश दिए हैं।

Hathras: A man was shot dead by another man against whom the former had filed a case of molestation in July 2018, in a village in Sasni area yesterday. FIR registered against 4 named accused, 2 of whom have been arrested. pic.twitter.com/VJCZ1RT5T0