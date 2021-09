कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के लिए अनुकूल हालात बनने के आसार हैं। मौजूदा मौसमी हालातों के अनुसार 6 अक्टूबर से मानसून उत्तर पश्चिम की तरफ से लौटना शुरू हो जाएगा। अगले 12 घंटों के दौरान अरब सागर की तरफ से तट की ओर चक्रवातीय हवाओं के टकराने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इसका भारतीय तटों से टकराने की आशंका नहीं है।

Depression over northeast Arabian Sea off Gujarat coast lay centred at 1730 hrs IST of today, the 30th September, 2021. To intensify into a Deep Depression over northeast Arabian Sea during next 12 hours. pic.twitter.com/1rJmRVBcnS

Depression over North East Arabian Sea,is moving away from Gujarat coast and hence will not hit the Indian coast. It is very likely to move west-northwestwards and intensify into a Deep Depression then into a Cyclonic Storm over northeast Arabian Sea. pic.twitter.com/dvlNDwWQvL