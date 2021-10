कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से 6 अक्टूबर से मानसून वापस लौटना शुरू हो जाएगा। अरब सागर में शाहीन चक्रवात बन रहा है। गुजरात के द्वारका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर से यह पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर ईरान में चाबहार पहुंच रहा है।

Cyclonic Storm &Shaheen&य intensified into a Severe Cyclonic Storm at 1730 hrs IST of today, the 01st October, 2021. Located about 540 km east-southeast of Muscat (Oman).To intensify further during the next 12 hours & move west-northwestwards skirting Makran coast next 36 hours. pic.twitter.com/NUUpg997Cq October 1, 2021

भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि चक्रवात शाहीन भारतीय तट से दूर बढ़ रहा है। एक अन्य लो प्रेशर बिहार तथा आसपास के इलाकों में बनता नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है। इसके अलावा तमिलनाडु के तट पर भी चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है। इसकी वजह से बिहार तथा हिमालय से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है।

north & adjoining central Arabian Sea along & off Pakistan-Makran coasts and Gulf of Oman till 4th October morning. pic.twitter.com/URbjpiKhM2 — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 1, 2021

भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश होगी। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप तथा कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने मछुआरों को अरब सागर में न उतरने की चेतावनी जारी की है।