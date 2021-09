कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बना हुआ है। अगले पांच दिनों तक मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर ही बना रहेगा। झारखंड तथा उससे लगे छत्तीसगढ़ के इलाके में लो प्रेशर बना हुआ है। इसकी वजह से इलाके में चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है। अगले 24 घंटों में यह कमजोर होगा तथा अगले तीन दिनों के दौरान यह धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने लगेगा।

under its influence, a Low Pressure Area is likely to form over the same region around 24th evening. Then it is likely to move WNW-wards towards Odisha coast during the subsequent 48 hours. Under its influence; a fresh spell of heavy rainfall likely over Odisha from 25th Sept. pic.twitter.com/ypMf5jbFgr