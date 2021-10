कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार से देश के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून लौटना शुरू हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से लगे तमिलनाडु तथा आसपास के इलाकों में चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है। इसके अलावा लक्षद्वीप, तमिलनाडु तथा केरल के इलाके तथा अरब सागर में भी अन्य चक्रवातीय हलचल दिख रही है।

The Depression (remnant of Cyclonic Storm &Shaheen&य) over north Oman and adjoining United Arab Emirates (UAE) moved west-southwestwards and further weakened into a Well Marked Low Pressure area and lay centred at 1730 hrs IST of today, the 4th October, 2021 over the same region. pic.twitter.com/HhKynus6VQ