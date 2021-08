कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून का पूर्वी किनारा हिमालय की तराई के नजदीक से होकर गुजर रहा है। मौसम विभाग ने अपनी वेदर रिपोर्ट में बताया है कि मानसून का पश्चिमी किनारा अपनी सामान्य स्थिति में बना हुआ है। बिहार में चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है।

•Scattered to fairly widespread rainfall very likely over Tamilnadu and Kerala during next 5 days with isolated heavy falls over Tamilnadu during next 5 days and over Kerala during next 2 days. pic.twitter.com/iJKqQAf2Jz