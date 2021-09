कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनता नजर आ रहा है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके तेज हवाओं में बदलने के आसार हैं। इसके बाद अगले 48 घंटों के बाद यह ओड़िशा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने लगेगा।

PRECYCLONE WATCH FOR NORTH ANDHRA PRADESH & SOUTH ODISHA WELL MARKED LOW PRESSURE AREA INTENSIFIED INTO DEPRESSION OVER EASTCENTRAL AND ADJOINING NORTHEAST BOB AT 1730 IST OF 24TH SEPT. IT LAY CENTERED ABOUT 590KM EAST SOUTHEAST OF PURI AND 740 KM EAST OF KALINGAPATNAM. pic.twitter.com/CFvk5f6oB2 September 24, 2021

भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ओड़िशा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर लगातार बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी बरसात होगी। कुछ स्थानों पर बारिश हो रही होगी।

A Low Pressure Area has formed over eastcentral Bay of Bengal and neighbourhood and associated cyclonic circulation extends upto mid tropospheric levels tilting southwest wards with height. pic.twitter.com/VjxtbE3DHF — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2021

भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बना हुआ है। अगले पांच दिनों तक मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है। इसके अलावा सौराष्ट्र तथा आसपास के इलाकों में भी चक्रवाती हलचल है।

Well marked low pressure area over east-central Bay of Bengal & It is likely to likely intensification into a Depression during next 12 hours. pic.twitter.com/gJRn3d8EiY — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2021