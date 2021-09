कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश तथा उससे लगे उत्तर प्रदेश में लो प्रेशर बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान इसके धीरे-धीरे कमजोर होने के आसार नजर आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है। इससे ओड़िशा तट की ओर तेज हवाएं बढ़ रही है।

Under the influence of the Well Marked Low Pressure Area and its associated cyclonic circulation; fairly widespread rainfall with isolated heavy falls are likely over Gujarat Region, Rajasthan and West Madhya Pradesh during next 3 days. pic.twitter.com/lqRxWOWBDF