कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून का पश्चिमी सिरा अपने सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। जल्दी ही यह हिमालय की तराई वाले इलाकों में उत्तर की ओर नजर आने लगेगा। मानसून का पूर्वी सिरा सोमवार से उत्तर की ओर खिसकना शुरू हो जाएगा।

Moderate to Severe thunderstorm with lightning very likely at isolated places over Uttar Pradesh and Bihar during next 24 hours.

Moderate to Severe thunderstorm with lightning very likely at isolated places over Uttar Pradesh and Bihar during next 24 hours. They may cause injuries leading to casualties to people and animals staying outdoor.