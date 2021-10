कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, देश के कई इलाकों में बरसात में अगले दो दिनों के बाद बारिश में कमी आने के आसार है। इसकी वजह से नमी में कमी आएगी जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के अनुकूल हालात बन रहे हैं। 6 अक्टूबर से मानसून देश के कई हिस्सों से वापस लौटना शुरू हो जाएगा।

SCS 'SHAHEEN' at 1730 hrs IST of 2nd October over northwest Arabian Sea, near lat 24.5°N & long 60.7°E. Likely to move w-nwwards skirting Makran coast during next 12 hrs. Thereafter, likely to re-curve w-swwards, move towards Oman coast across Gulf of Oman & weaken gradually. pic.twitter.com/WdBOkKfjhp