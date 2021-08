कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश तथा विदर्भ में लो प्रेशर बनता नजर आ रहा है। 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर खिसकने लगेगा। मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यह अपनी सामान्य स्थिति में लौटने लगेगा।

Current Nowcast at 1630 IST today. For details kindly visit: https://t.co/w8q0AaMm0I Report any severe weather at: https://t.co/5Mp3RKfD4y Download Damini App for Lightning Alerts: Android- https://t.co/IYCSTf9o1U IOS- https://t.co/gRs5rUfLW3 pic.twitter.com/jX9EWP6QKv

भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि कर्नाटक तथा केरल तटों पर समुद्र में हलचल रहेगी। इससे इन राज्यों के तटीय इलाकों में मौसम प्रभावित रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात तथा मराठवाड़ा के इलाकों भारी बारिश होगी। तेलंगाना तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ स्थानों पर बरसात होगी।

o Scattered rainfall activity very likely over Western Himalayan Region and adjoining plains of Northwest India during next 4-5 days. Isolated heavy falls also very likely over Uttarakhand on 30th August, 2021.

