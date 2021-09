कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, विदर्भ तथा उसके आसपास के इलाकों में लो प्रेशर बना हुआ है। इसी इलाके में चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है। अगले 24 घंटों के दौरान यहां से चक्रवातीय हलचल में कमी आने से अरब सागर की ओर चलने वाली तेज हवाएं कमजोर होने लगेंगी।

The Depression over Telangana and adjoining areas of Marathwada & Vidarbha moved west-northwestwards and weakened into a Well Marked Low Pressure Area over western parts of Vidarbha & neighbourhood. It is likely to move northwest wards and weaken further during next 24 hours.