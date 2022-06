कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के इलाकों में पहुंच चुका है। मानसून का उत्तरी छोर वर्तमान में पोरबंदर, भावनगर, खंडवा, गोंडा, दुर्ग, भवानीपटना, कलिंगपत्तनम, दुमका, बांका और मोतिहारी से होकर गुजर रहा है।

Advance of Southwest Monsoon:

Southwest Monsoon has further advanced into entire Westcentral Bay of Bengal, most parts of northwest Bay of Bengal, some parts of Gangetic West Bengal, Jharkhand and some more parts of Bihar today, the 18th June, 2022