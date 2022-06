कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम इलाके यानी उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के इलाकों में पहुंच रहा है। इस समय मानसून बेंगलुरू, चिकमैगलुरू, धर्मपुरी, आईजोल और कोहिमा से होकर गुजर रहा है। मानसून के लगातार आगे बढ़ने के लगातार अनुकूल वातावरण बना हुआ है।

 Heat wave conditions in isolated places very likely over Rajasthan on 2nd & 03rd; over south Punjab, south Haryana, south Uttar Pradesh & north Madhya Pradesh on 03rd & 04th and over Vidarbha during 02nd-05th June, 2022. pic.twitter.com/8Q7np8i2VI June 2, 2022

भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश से नागालैंड तक मौसम प्रभावित होगा। बंगाल की खाड़ी की ओर से तेज दक्षिण पश्चिम हवाएं चल रही हैं। इस की वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और सिक्किम के इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों मिजोरम, मेघालय और असम में भारी बारिश होगी। दक्षिण तटीय इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं।

Rainfall/thunderstorm Forecast & Warnings:

Due to cyclonic circulation over Northwest Bay of Bengal in mid-tropospheric levels; the east­west trough from the cyclonic over Southeast Uttar Pradesh to Nagaland, north­south trough roughly along Long.88°E & to north of Lat.20°N pic.twitter.com/84pKWNMezj — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 2, 2022