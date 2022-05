कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में मालदीव से आगे और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण व पूर्व मध्य इलाकों की ओर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लगताार आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल बना हुआ है।

Isolated heavy rainfall also likely over Kerala & Mahe today and over Tamilnadu on 25th & 26th May.

Squally weather (wind speed 40-50 kmph gusting to 60 kmph) over southwest Arabian Sea during next 5 days and over northeast Arabian Sea & adjoining Gujarat coast during 27-29 May. pic.twitter.com/rsMPrn7cnu