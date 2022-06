कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, कर्नाटिक, रायलसीमा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में पहुंच चुका है। मानसून का उत्तरी छोर वर्तमान में दीयू, नंदूरबर, जलगांव, परभनी, बिदर, तिरुपति, पुद्दुचेरी, बालुरघाट और सुपौल से होकर गुजर रहा है।

Current spell of intense rainfall likely to continue over Northeast India and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during next 5 days. pic.twitter.com/QUSiZmQ98f

Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of Arabian Sea, some parts of Gujarat, entire Konkan, most parts of Madhya Maharashtra & Marathwada, Karnataka, Some parts of Telangana & Rayalaseema, some more parts of TN, most parts of SHWB, some parts of Bihar today pic.twitter.com/85o6ErRiZA