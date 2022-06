कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून मराठवाड़ा, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा बंगाल की खाड़ी में बुधवार को पहुंच चुका है। मानसून का उत्तरी छोर वर्तमान में दीयू, नंदूरबार, जलगांव, परभनी, मेडक, रेंटचिंटला, मछलीपत्तनम, बालूरघाट और सुपौल से होकर गुजर रहा है।

Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of Marathwada, entire Karnataka and Rayalaseema and Tamil Nadu, some parts of coastal Andhra Pradesh, northwest & westcentral Bay of Bengal on today, the 15th June, 2022. pic.twitter.com/POWOIZozP3 — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 15, 2022

भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में अगले दो से तीन दिनों तक मानसून के पहुंचने के लिए अनुकूल वातावरण है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बंगाल की खाड़ी की ओर से तेजी से दक्षिण पश्चिम हवाओं के तट की चलने से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओड़िशा, असम और मेघालय में अगले पांच दिनों के दौरान आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश के आसार बने हुए हैं।

Isolated Moderate/intense thunderstorms with lightning and Gusty winds (speed occasionally 50-60 kmph) with rainfall over these areas very likely during couple of hours.



Request to take necessary precautions @ndmaindia @moesgoi @DDNewslive pic.twitter.com/YU68GbSJOY — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 14, 2022

भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में अगले पांच दिनों के दौरान बरसात के आसार बन रहे हैं। अगले पांच दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा के इलाकों में भारी बारिश होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू डिविजन, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में लू चलेगी।