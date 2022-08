कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से चला डीप डिप्रेशन उत्तर पश्चिम में ओड़िशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर लगातार बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके धीरे-धीरे कमजोर होने के आसार हैं। मानसून का पश्चिमी किनारा हिमालय की तराई से होकर गुजर रहा है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वी छोर अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक रहा है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Flood-like situation witnessed in Prayagraj after heavy rainfall; roads submerged as water levels of rivers Ganga & Yamuna increased pic.twitter.com/BVpZkpVJM3 August 20, 2022

भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले दो दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ के इलाकों में मूसलाधार बरसात के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा तथा गुजरात में भी आंधी-तूफान के साथ भारी बरिश होने के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ स्थानों में अगले चार दिनों के दौरान मूसलाधार बरसात होगी।

The Deep Depression lay centered at 0830 hrs of 20th Aug 2022 over south Jharkhand about 60 km west-southwest of Jamshedpur (Jharkhand). To move west-northwestwards across Jharkhand and North Chhattisgarh towards north Madhya Pradesh during next 24 hours and weaken gradually. pic.twitter.com/FNHObfMTyc — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 20, 2022