कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके में लो प्रेशर बनता नजर आ रहा है। इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन रहा है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान मानसून लगातार उत्तर की ओर खिसक रहा है। लो प्रेशर एरिया दक्षिण की ओर बढ़ रहा है।

Rainfall/thunderstorm Forecast & Warnings: o Scattered to fairly widespread light/moderate rainfall with isolated thunderstorm/lightning very likely over Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand during next 3 days and pic.twitter.com/tFlmkOazSl

The Depression over Northeast Arabian Sea weakened into a Well Marked Low Pressure Area at 0530 hours IST of today the 18th July, 2022 over central parts of north Arabian Sea. To weaken gradually into a Low Pressure Area and move towards Oman during next 24 hours. pic.twitter.com/l8MVhgWfp0