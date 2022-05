कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मानसून अरब सागर के और अधिक इलाकों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा बंगाल की खाड़ी में और अधिक अंदर तक पहुंच चुका है। मानसून के लगातार आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मानसूनी पछुआ हवाओं से मौसम प्रभावित रहेगा।

Lower level Southwesterly winds from Bay of Bengal to northeast India are very likely to strengthen from 02nd June. Under its influence:

Rainfall activity is likely to increase over Northeast India from tomorrow, the 1st June, 2022 with widespread light/moderate rainfall pic.twitter.com/F8q4OMMgkw