कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के इलाकों में पहुंच जाएगा। मानसून के लगातार आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बना हुआ है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान अरब सागर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली में पहुंच चुका होगा।

An east-west trough runs from northwest Rajasthan to WC BoB off south Odisha coast. It is very likely to strengthen gradually during next 3-4 days. Due to this trough and moist winds from BoB & Arabian Sea over northern parts of the country in lower tropospheric levels: 1/10