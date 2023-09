रबात (आईएएनएस)। Morocco Earthquake : मोरक्को में सुबह-सुबह आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई जा रही है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भूकंप की वजह से तमाम इमारतें ढह गईं। इसके साथ ही यहां पर अभी तक 296 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र मराकेश से 71 किमी दक्षिण-पश्चिम में हाई एटलस पर्वत में 18.5 किमी की गहराई पर था।

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to…