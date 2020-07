नई दिल्ली (एएनआई)। मध्य प्रदेश के राज्यपाल 85 वर्षीय लाल जी टंडन का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार सुबह 5:35 बजे निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ, यूरीन और बुखार की शिकायत के बाद टंडन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका 11 जून से इलाज चल रहा है उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों और उनके समर्थकों में शोकी लहर दाै़ड़ गई है। राष्ट्रपति कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए कहा ट्वीट किया मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लाल जी टंडन के निधन से हमने एक महान नेता को खो दिया है, जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक परिष्कार और एक राष्ट्रीय गतिरोध के संयोजन को जोड़ा है। मैं उनकी मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

In the passing away of Madhya Pradesh Governor Shri Lal Ji Tandon, we have lost a legendary leader who combined cultural sophistication of Lucknow and acumen of a national stalwart. I deeply mourn his death. My heartfelt condolences to his family and friends.



लालजी टंडन ने भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा श्री लालजी टंडन को समाज की सेवा करने के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा।उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई, हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन से दुखी हूं। श्री लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने प्रिय अटल जी के साथ लंबे समय तक और करीबी संबंधों का आनंद लिया। दु: ख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार और शुभचिंतकों को मेरी संवेदना। ओम शांति।

Shri Lalji Tandon will be remembered for his untiring efforts to serve society. He played a key role in strengthening the BJP in Uttar Pradesh. He made a mark as an effective administrator, always giving importance of public welfare. Anguished by his passing away. pic.twitter.com/6GeYOb5ApI