कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से "खूबसूरत उपहार" प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रउफ काफी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल माही ने पाक गेंदबाज को साइन की हुई एक टी-शर्ट तोहफे में दी है। रऊफ ने ट्विटर पर खुलासा किया कि उन्हें धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) नंबर "7" जर्सी उपहार में दी थी। उन्होंने धोनी और सीएसके के टीम मैनेजर को भी इस तोहफे के लिए धन्यवाद दिया। रऊफ ने शुक्रवार को दो लोगों के साथ ट्वीट किया, "दिग्गज और कैप्टन कूल एमएस धोनी ने मुझे इस खूबसूरत उपहार से अपनी शर्ट से सम्मानित किया है। "7" नंबर अभी भी अपनी दयालुता और सद्भावना के माध्यम से दिल जीत रहा है।'

धोनी के खिलाफ कभी नहीं खेले रउफ

बता दें रऊफ को धोनी के खिलाफ खेलने का कभी मौका नहीं मिला, वह पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में थे जब दोनों टीमें पिछले साल टी 20 विश्व कप सुपर 12 चरण में मिली थीं। जबकि अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज भारत के बैकरूम स्टाफ का हिस्सा थे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए उस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया था।

The legend & capt cool @msdhoni has honored me with this beautiful gift his shirt. The "7" still winning hearts through his kind & goodwill gestures. @russcsk specially Thank you so much for kind support. pic.twitter.com/XYpSNKj2Ia