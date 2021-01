कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। फेमस भजन सिंगर नरेंद्र चंचल का शुक्रवार को निधन हो गया। चंचल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने ट्वीट में लिखा, 'लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने भजन गायन की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम् शांति!:'

बाॅलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। ददलानी लिखते हैं, 'श्री #NarendraChanchal जी को उनके द्वारा गाए गए गीतों के माध्यम से हमेशा याद किया जाएगा। पहाड़ियों से गूंजती उनकी आवाज सुने बिना कोई भी कभी भी वैष्णोदेवी तक नहीं जाता।'

Shri #NarendraChanchal ji will be remembered forever through the songs he sang. I doubt anyone will ever walk up to Vaishnodevi without hearing his voice resounding through the hills. 🙏🏽

Deeply saddened to learn that iconic and most loved #NarendraChanchal ji has left us for the heavenly abode. In prayers for his soul to rest in peace. Heartfelt condolences to his family and legions of fans. 🙏 pic.twitter.com/zXEBN07MbM