कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। पश्चिम बंगाल विधानसभा को देखते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रैली करने पहुंचे। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के अनुसार इस दाैरान हुगली के आरामबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नंदीग्राम में हमने देखा कि 2 मई को क्या होने वाला है। हर चरण के चुनाव के साथ दीदी(ममता बनर्जी) की बौखलाहट बढ़ती जाएगी। मुझपर गालियों की बौछार भी बढ़ती जाएगी। दीदी हार आपके सामने हैं।

Didi says people take money to attend BJP rallies. Didi, Bengalis are self-respecting people. Didi, you have insulted the people of Bengal with this statement: PM Narendra Modi in Hooghly#WestBengalElections pic.twitter.com/WrQhP4KhRo April 3, 2021

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि खिलाड़ी अंपायरों की आलोचना करते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अब खेल खत्म यानी कि गेम ओवर होने वाला है। पीएम माेदी ने कहा कि दीदी का कहना है कि लोग भाजपा की रैलियों में शामिल होने के लिए पैसे लेते हैं। दीदी, बंगाली लोग स्वाभिमानी हैं। दीदी, आपने इस कथन के साथ बंगाल के लोगों का अपमान किया है।

A major reason for Didi's bewilderment is her report card of 10 years. Old industries have been shut down. Possibilities of new industries, new investment, new business & employment have also been closed down: PM Modi in Hooghly pic.twitter.com/uk6kjRqPA1 — ANI (@ANI) April 3, 2021

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि टीएमसी ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए शोषण के बाद सिंगूर को अधर में छोड़ दिया। अब क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं और किसान संकट में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीदी(ममता बनर्जी) की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है उनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। दीदी आप ने काम किया है तो लोगों को बताओ। पुराने उद्योग बंद हो गए हैं।नए उद्योगों, नए निवेश, नए व्यापार और रोजगार की संभावनाएं भी बंद हो गई हैं।