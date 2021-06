कोलकाता (एएनआई)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कवि बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, "बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन से दुखी। उनके विविध कार्यों ने समाज के सभी वर्गों के साथ तालमेल बिठाया। वे एक प्रख्यात विचारक और कवि भी थे। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और कई प्रशंसकों के साथ हैं।

Anguished by the demise of Shri Buddhadeb Dasgupta. His diverse works struck a chord with all sections of society. He was also an eminent thinker and poet. My thoughts are with his family and several admirers in this time of grief. Om Shanti.