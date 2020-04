कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 अप्रैल को 'मन की बात' प्रोग्राम के जरिए देश वासियों को संबोधित करेंगे। इस दाैरान यदि कोई आम जन अपने विचार या सुझाव पीएम मोदी को देना चाहता है तो वह उनसे शेयर कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी इन सुझाव को अपने संबोधन में ले सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है कि वे इस माह 26 तारीख को मन की बात करेंगे। इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-11-7800 डायल करें या फिर MyGov और NaMo ऐप पर लिखें।

This month&यs #MannKiBaat will take place on the 26th.



What are you suggestions for this episode?



Dial 1800-11-7800 to record your message, write on MyGov or the NaMo App. https://t.co/Sk24d9Fhw1 pic.twitter.com/pdO9CXichp