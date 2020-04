नई दिल्ली (पीटीआई)। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन एक शानदार गेंदबाज हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चाइनामैन गेंदबाज ब्रैड हॉग को लगता है कि उनके देश के स्पिनर नाथन लॉयन टेस्ट क्रिकेट में अश्विन से बेहतर हैं। हॉग ने यह बात ट्विटर पर फैंस को जवाब देते हुए की। लॉकडाउन के बीच ज्यादातर क्रिकेटर सोशल मीडिया पर अपने फैंस से कनेक्ट हो रहे। इस लिस्ट में ब्रैड हॉग का नाम भी शामिल हो गया।

अश्विन और लॉयन में कौन है बेहतर

49 वर्षीय हॉग जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 टेस्ट और 123 एकदिवसीय मैच खेले। उन्होंने क्रिकेट फैंस को ट्विटर पर जवाब दिए। ऐसा ही एक सवाल सर्वश्रेष्ठ स्पिनर को लेकर था। यह पूछे जाने पर कि अश्विन और लॉयन में से कौन टेस्ट में बेहतर है। हॉग ने उत्तर दिया, "मुझे लगता है कि लॉयन भारतीय स्पिनर अश्विन से एक कदम आगे हैं। पिछले साल दोनों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। मुझे दोनों का तरीका पसंद है, दोनों अपने खेल को और बेहतर बनाते जा रहे।

I feel Lyon has has taken the mantle from Ashwin over the last year just as the best off spinner, but I love the way both continue to improve there games and not be complacent where they are at. #hoggytime https://t.co/KusIOxpzw8