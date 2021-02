National Science Day 2021 Quotes, Messages, Wishes Images, Status: हम हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे यानि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इस दिन को सेलीब्रेट करने की कहानी भी कम इंट्रेस्टिंग नहीं हैं। यही वो दिन था जब भारतीय भौतिक-विद सीवी रमन ने साल 1928 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक कमाल का अविष्कार किया था। उन्‍होंने प्रकाश की फोटोन थ्योरी से जुड़ी एक अहम खोज की थी, जिसका पूरी दुनिया ने लोहा माना और इसी खोज के लिए सीवी रमन ने साल 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज जीता। विज्ञान के क्षेत्र में उनके इस अविष्कार को &रमन इफेक्‍ट&य के नाम से जाता है। तभी तो इस खोज और सीवी रमन को बार-बार याद करने के लिए 28 फरवरी का दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे मनाने का प्रमुख उद्देश्‍य है, स्‍टूडेंट्स को साइंस की तरफ आकर्षित करना, विज्ञान के क्षेत्र में देश को आगे ले जाना और नए अविष्कारों को प्रेरित करना। तो आज के दिन सभी को बताएं विज्ञान का महत्‍व और सभी के साथ शेयर करें कुछ बेहतरीन कोट्स और इमेज…

1: विज्ञान सच में एक जादू है

विज्ञान के बिना सबकुछ

सिर्फ चमत्‍कार है

Happy National Science Day 2021

2: सफलता एक विज्ञान है

यदि परिस्थितियां हैं

तो परिणाम भी मिलेंगा।

हैप्पी नेशनल साइंस डे

3: विज्ञान के चमत्कार

हमारा जीवन आसान बनाते हैं

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं

4: विज्ञान मानवता के लिए

एक खूबसूरत तोहफा है

इसका हमें सदुपयोग

करना चाहिए।

हैप्पी नेशनल साइंस डे

5: विज्ञान सोचने का एक तरीका है।

हैप्पी नेशनल साइंस डे

6: विज्ञान सरलता से अपनी

श्रेष्ठता का परिचय देती है।

7: विज्ञान इन्सान को गरीबी

और बीमारी से निकाल सकता है।

और वो बदले में इन्सान सामाजिक

अशांति खत्म कर सकता है।

8: जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है

जीतनी बार प्रयोग करेंगें

पहले से बेहतर सफलता पाएंगे

हैप्पी नेशनल साइंस डे

9: Science is magic that works.

Without science,

everything is a miracle.

Happy National Science Day 2021

10: Science is nothing

but perception - Plato

11: The good thing about

science is that it's true

whether or not you

believe in it

Happy National Science Day

12: Science is not only a

disciple of reason but

also one of romance

and passion – Stephen Hawking