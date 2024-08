कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। चंद्रयान 3 ने पिछले साल 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। जिसके बाद 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया। आज देश अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर इसरो ने चांद की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं। आपको बता दें की ये तस्वीरें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने ली थीं।

#ISRO is set to reveal the thousands of images captured by the Vikram Lander and Pragyan Rover on #Chandrayaan3's landing anniversary, i.e. tomorrow!! 📸 🌖



Here's a sneak peek at some of those images:



[1/3] Images taken by Pragyan's NavCam: 👇

(Read alt text for details) pic.twitter.com/8wlbaLwzSX