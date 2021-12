नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नौसेना दिवस के अवसर पर बधाई दी और कहा कि भारतीय नौसेना के जवान हमेशा प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट की स्थिति को कम करने में सबसे आगे रहे हैं। 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के अपने पुराने एपिसोड में से एक बात साझा करते हुए, जहां उन्होंने नौसेना दिवस के बारे में बात की थी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "नौसेना दिवस पर बधाई। हमें भारतीय नौसेना के अनुकरणीय योगदान पर गर्व है। हमारी नौसेना अपने व्यावसायिकता और उत्कृष्ट साहस के लिए व्यापक रूप से सम्मानित है। हमारे नौसेना के जवान हमेशा प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट की स्थिति को कम करने में सबसे आगे रहे हैं।"

Greetings on Navy Day. We are proud of the exemplary contributions of the Indian navy. Our navy is widely respected for its professionalism and outstanding courage. Our navy personnel have always been at the forefront of mitigating crisis situations like natural disasters. pic.twitter.com/Cc4XgbMYuz December 4, 2021

'ऑपरेशन ट्राइडेंट' की याद में

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर पर भारतीय नौसेना का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, "1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के साहसी 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' की याद में इस विशेष दिन पर, इस उत्कृष्ट बल के सभी कर्मियों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करना जारी रखते हैं।'

On this special day commemorating Indian Navy&यs daring &Operation Trident&य during #1971War, my greetings and best wishes to all personnel of this outstanding force which continues to protect our National Interest through Maritime Security.#SwarnimVijayVarsh @indiannavy pic.twitter.com/bcbQG45svN — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 4, 2021

नौसेना बल पर गर्व

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी। शाह ने ट्वीट किया, "नौसेना दिवस के विशेष अवसर पर हमारे बहादुर भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई। भारत के समुद्री हितों को सुरक्षित रखने और नागरिक आपात स्थिति के दौरान देशवासियों की मदद करने की प्रतिबद्धता के लिए देश को हमारे बहादुर नौसेना बल पर गर्व है।" हर साल, 4 दिसंबर को कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा निर्णायक नौसैनिक कार्रवाई की याद में नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसने 1971 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की शुरुआत की थी।

Greetings to our brave Indian Navy personnel and their families on the special occasion of #NavyDay.

The nation is proud of our valorous Naval force for their commitment towards securing India's maritime interests and helping the countrymen during the civil emergencies. — Amit Shah (@AmitShah) December 4, 2021