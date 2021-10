कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बाॅलीवुड का फेवर लेने के चक्कर में एक कदम और आगे निकल आए हैं। उन्होंने ड्रग्स केस से शुरु हुई इस कहानी के तार उत्तर प्रदेश से जोड़ दिए। मलिक के मुताबिक, बाॅलीवुड को बीजेपी के इशारे पर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नया 'यूपीवुड' तैयार किया जा रहा है। एएनआई को दिए बयान में मलिक कहते हैं, "मैं कहता रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है और समीर वानखेड़े के माध्यम से इसे अंजाम दिया जा रहा है। यह भाजपा की साजिश है। योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बाॅलीवुड को बदनाम करके 'यूपीवुड' आएगा। यह उनकी गलत धारणा है।'

This Nawab has gone nuts. Maharashtra is now ruled by vicious people. Where is Bollywood in Mumbai? All films are shot outside Mumbai because of pathetic infra and extortionists. That&यs why even Vasooli party&यs supporters also shoot in UP. And happily. Without fear. https://t.co/YEfZHvQDvC