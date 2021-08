टोक्यो (एएनआई)। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने सोमवार को चल रहे पैरालंपिक खेलों में अवनि लेखारा को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। अवनि ने महिलाओं की R2-10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में असाका शूटिंग रेंज में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 19 वर्षीय पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनीं।

Congratulations @AvaniLekhara on such an amazing performance at your first #Paralympics and for giving us the opportunity to listen to the national anthem again in Tokyo! 🇮🇳 https://t.co/RwGqs7fPNI