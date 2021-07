मुंबई (पीटीआई)। एक्ट्रेस नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने सोमवार को घोषणा की कि वे अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। 2018 में एक बेटी को जन्म देने वाले इस जोड़े ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर को साझा किया। दोनों ने अपनी बेटी मेहर के साथ एक पारिवारिक तस्वीर पोस्ट की।

Took us 2 days to come with a caption….The best one we could think of was … Thank you, God. 😇❤️🤰🧿 @Imangadbedi @BediMehr #WaheguruMehrKare pic.twitter.com/j64Q0oCwIy