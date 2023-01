लखनऊ (पीटीआई)। Nepal Plane Crash: नेपाल विमान हादसे में मारे गए पांच भारतीयों में यूपी का सोनू जायसवाल भी शामिल है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर जैसे ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के चक जैनब गांव पहुंची मृतक सोनू के घर पर भीड़ जमा हो गयी। पैंतीस वर्षीय सोनू जायसवाल एक बेटे की इच्छा पूरी होने के बाद काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने गया था। वह अपने बच्चाें से जल्दी वापस आने की बात कह कर गया था। साेनू के रिश्तेदार और चक जैनब ग्राम प्रधान विजय जायसवाल ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि मृतक की दो बेटियां हैं और उसने बेटा होने पर पशुपतिनाथ मंदिर जाने की मन्नत मानी थी।





It is a heart-rending incident. All the youths were very good-natured. The entire village is very sad and is mourning. The bereaved families should be given compensation, as their economic condition is not good: Gram pradhan, Alawalpur village in Ghazipur pic.twitter.com/QL9hf04DNN