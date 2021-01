नई दिल्ली (एएनआई)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्र ने उनकी 125 वीं जयंती समारोह मनाया है। इस दिन को पराक्रम दिवस ​​के रूप में मनाने के लिए देश उनके असीम साहस और वीरता का सम्मान करने के लिए तैयार है। नेताजी ने अपने अनगिनत अनुयायियों के बीच राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी। नेताजी हमारे सबसे प्रिय राष्ट्रीय नायकों में से एक हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान दिया। नेताजी की देशभक्ति और बलिदान हमेशा हमें प्रेरित करेगा। स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Tributes to Netaji Subhas Chandra Bose as the nation commences his 125th birth anniversary celebrations. It is befitting to celebrate this day as “Parakram Diwas” to honour his boundless courage & valour. Netaji instilled the fervour of nationalism among his countless followers