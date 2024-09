कानपुर (इंटरनेट डेस्क)।IC 814 Web Series Row: 'आईसी-814 - द कंधार हाईजैक' में आतंकवादियों के लिए हिंदू नामों के इस्तेमाल पर विवाद उठने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आईबी मिनिस्ट्री) ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया है। आईबी मिनिस्ट्री ने ओटीटी सीरीज के कथित विवादास्पद पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। एक्स पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने के बाद यह बात सामने आई है। सोशल मीडिया यूजर्स वेब सीरीज में आतंकवादियों के 'हिंदू' नाम रखने पर अपनी निराशा साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरीज मेकर्स को भोला और शंकर जैसे हिंदू नामों के बजाय आतंकवादियों के वास्तविक नाम रखने चाहिए थे। यह शो 24 दिसंबर, 1999 को काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर आईसी 814 में हुए अपहरण के इर्द-गिर्द घूमता है।

एक्स पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड

एक्स पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हो रहा है। लोगों का कहना है कि बॉलीवुड हमेशा से ही देश पर एक कलंक रहा है। उसने कभी भी हमारे राष्ट्र हित को नहीं समझा। आईसी 814 के आतंकवादी धर्म से इस्लामिक थे और वेबसीरीज में उन्हें भोला और शंकर जैसे हिंदू नाम दिए गए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि क्या हम नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा की इस हिंदूफोबिक फिल्म का बहिष्कार कर सकते हैं, जिसमें आईसी 814 अपहरणकर्ताओं का नाम भोला और शंकर दिखाया गया है। याद है कि कैसे हमने लाल सिंह चड्ढा को सुपर फ्लॉप बनाकर आमिर को घुटनों पर ला दिया था? अब इस फिल्म को भी गटर में डालने का नंबर है।

लोग कर रहे है इस तरह से पोस्ट

एक अन्य यूजर ने लिखा, "#बॉलीवुड हमेशा से ही देश पर एक कलंक रहा है। बॉलीवुड ने कभी भी हमारे राष्ट्र हित को नहीं समझा। बॉलीवुड भारत को गलत रोशनी में दिखाता है। आईसी 814 के आतंकवादी धर्म से इस्लामिक थे और वेबसीरीज में उन्हें भोला और शंकर जैसे हिंदू नाम दिए गए थे। #BoycottBollywood।"





#Bollywood has always been a black mark on the nation.Bollywood never ever understood our Nations Interest.

Bollywood shows India in bad light.

IC 814 Terrorists were Islamic by religion, and in webseries, they were named Hindus like Bhola & Shankar.#BoycottBollywood pic.twitter.com/XuiZXels6g September 1, 2024

एक ट्वीट में लिखा था, "क्या हम नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा की इस हिंदूफोबिक फिल्म का बहिष्कार कर सकते हैं, जिसमें आईसी 814 अपहरणकर्ताओं का नाम भोला और शंकर दिखाया गया है। याद है कि कैसे हमने लाल सिंह चड्ढा को सुपर फ्लॉप बनाकर आमिर को घुटनों पर ला दिया था? अब इस फिल्म को भी गटर में डाल दो।"





Can we Boycott this Hinduphobic film by Netflix & Anubhav Sinha which shows IC814 hijackers named as Bhola & Shankar



Remember how we brought Amir to his knees by ensuring Lal Singh Chadha was a super flop ?



Ab iss movie ko bhi gutter mein daal do #BoycottIC814… pic.twitter.com/sa6FE3Y1Y6 — Kedar (@shintre_kedar) August 31, 2024

एक अन्य यूजर ने लिखा, "आईसी 814 के आतंकवादियों के नाम - अहमद उमर सईद शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर। फिल्म में - शंकर और भोला! जब तक हमारे पास @anubhavsinha जैसे लोग हैं, तब तक ओसामा बिन लादेन भी नोबेल शांति पुरस्कार जीतेगा।"





IC 814 Terrorists names - Ahmed Omar Saeed Sheikh, Masood Azhar and Mushtaq Ahmed Zargar.



In Movie - Shankar & Bhola!



As long as we have people like @anubhavsinha, even Osama bin Laden will also win the Nobel Peace Prize. #BoycottNetflix#BoycottBollywood pic.twitter.com/FNP2BV6zGo — Rêãl_Çûlprît🇮🇳 (@Brahmin_boy420) September 1, 2024