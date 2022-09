नई दिल्ली (पीटीआई)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कथित गैंगस्टरों द्वारा नार्को-आतंकवाद से जुड़े एक मामले में सोमवार को तीन राज्यों में छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापेमारी की जा रही है। इसमें गोल्डी बरार और जग्गू भगवानपुरिया के आवास शामिल हैं, जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आरोपी हैं। एनआईए ड्रग्स की तस्करी में पंजाब में गिरोहों की कथित संलिप्तता और बाद में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में पैसा लगाने के मामले की जांच कर रही है।

NIA raids are underway at various places in Delhi-NCR, Haryana and Punjab in connection with suspected terror gangs linked to the killing of Punjabi singer Sidhu Moose Wala.



