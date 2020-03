कानपुर। Nirbhaya Case निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की पत्नी ने फांसी से कुछ दिन पहले अभी हाल ही में उससे तलाक मांगा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक अक्षय की पत्नी पुनीता ने उससे अलग होने के लिए बिहार के औरंगाबाद की एक अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी। इस पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 24 मार्च की तारीख निर्धारित की है। अक्षय कुमार सिंह (31) सहित निर्भया के चारों दोषियों मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी की सजा दी जानी है।

Bihar: Punita Devi, wife of Akshay Thakur, a convict in the 2012 Delhi gang-rape case, who filed a divorce petition at a local court in Aurangabad, did not appear for hearing today. The next date for the hearing is 24th March.