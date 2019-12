कानपुर। सुप्रीम कोर्ट की तीन जस्टिस की पीठ द्वारा आज यानी कि बुधवार को 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा का इंतजार कर रहे चार दोषियों में से एक की समीक्षा याचिका पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में कोर्ट ने दोषी की याचिका खारिज कर दी है। इसी बीच लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दोषी अक्षय कुमार सिंह के वकील ने इस मामले में समीक्षा याचिका दायर की थी। अक्षय के वकील ने यह दलील देते हुए क्षमादान की मांगी थी कि दिल्ली में बढ़ते वायु और जल प्रदूषण के चलते वैसे ही उम्र कम हो रही है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को हो नहीं थी लेकिन चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने मंगलवार को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई करने वाली पीठ से खुद को वापस ले लिया था। इसके बाद अक्षय कुमार सिंह की समीक्षा याचिका को सुनने के लिए जस्टिस आर बनुमथी, अशोक भूषण और एसए बोपन्ना सहित एक नई बेंच का गठन किया था। अक्षय ने अपने 2017 के फैसले की समीक्षा के लिए अदालत का रुख किया है, जिसमें उन्हें और तीन अन्य को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। आइये, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद& सोशल मीडिया रिएक्शंस पर एक नजर डालें...

योगिता भयाना ने किया ट्वीट

इकोनॉमिस्ट योगिता भयाना ने ट्वीट किया, 'निर्भया कांड के दोषियों में से एक, अक्षय कुमार सिंह की समीक्षा याचिका को खारिज करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की जय हो! सुप्रीम कोर्ट ने फिर से साबित कर दिया है कि न्याय की देवी केवल आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं रहती है!'

Hail Supreme Court of India for rejecting review petition of Akshay Kumar Singh,one of the convicts in the Nirbhaya case! Supreme court has proved again that the Goddess of justice is only blindfolded not blind!#Nirbhaya pic.twitter.com/WdP21FRkAW