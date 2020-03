नई दिल्ली (पीटीआई/एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता के नाबालिग होने की दलील को खारिज कर दिया। पवन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को दो घंटे बाद फांसी दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बार-बार स्कूल सर्टिफिकेट की दलील देकर दोषी के नाबालिग होने का बार-बार दावा क्यों करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा किस आधार पर राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती?

सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता के वकील से पूछा कि किस आधार पर वे राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा आप जो दलीलें दे रहें हैं वे सब पुरानी दलीलें हैं, जिन्हें आप पहले रख चुके हैं। केंद्र सरकार के साॅलिसीटर जनरल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि दोषी पवन गुप्ता के नाबालिग होने की दलील फांसी टालने के लिए दी जा रही है।

याचिका में राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती

फांसी का इंतजार कर रहे चारों दोषियों की फांसी पर रोक लगाने के लिए उनके वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट रात 2.30 बजे मामले की सुनवाई चल रही है। फांसी से थोड़ी देर पहले 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और मर्डर केस के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता के वकील बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। याचिका में उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा दूसरी दया याचिका ठुकराए जाने को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 19 मार्च को जो दया याचिका ठुकराई है वह असंवैधानिक है और कानून के मुताबिक नहीं है।

साॅलिसीटर जनरल से जताई आपत्ति

केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश साॅलिसीटर जनरल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पवन गुप्ता के नाबालिग होने का मामला पहले सुना जा चुका है। आप जजमेंट को रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं, निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस दावे को पहले ही खारिज कर चुके हैं।

याचिका में दावा कोर्ट से तथ्य छिपाए गए

याचिका में दावा किया गया है कि अभियोजन ने कुछ तथ्य जो मामले में उनके मुवक्किल के बचाव के लिए सबूत बन सकते थे उन्हें कोर्ट से छिपाए गए। 26 फरवरी, 2017 को राज्य ने पवन के स्कूल प्रिंसिपल को जन्म संबंधी दस्तावेज के लिए नोटिस दिया गया। लेकिन कोर्ट से उन तथ्यों को छिपा दिया गया। याचिका में कहा गया है कि पवन ने स्कूल रिकाॅर्ड के मुताबिक अपने जन्म तिथि का शपथपत्र दाखिल किया। इसके साथ 3 फरवरी, 2017 के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है।

याचिका में फांसी को उम्रकैद में बदलने की गुहार

याचिका में कहा गया है कि आदेश से साफ है कि अभियोजन ने शपथ पत्र में ढिलाई बरती गई है। याचिका में दावा किया गया है कि अपराध के समय याचिका कर्ता पवन नाबालिग था। याचिका में फांसी की सजा घटा कर उम्रकैद में तब्दील कर दिया जाए।

2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court to hear the petition of all four death row convicts, seeking stay on execution, at 2:30 am today. pic.twitter.com/sEU9hSAt2N — ANI (@ANI) March 19, 2020

तुषार मेहता पहुंचे

साॅलीसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई होने वाली है।

Solicitor General Tushar Mehta arrives at Supreme Court. SC will shortly hear the petition by four 2012 Delhi gang-rape case death row convicts, seeking stay on their execution. https://t.co/nCc6whzp6Z pic.twitter.com/qvGBLjr1fG — ANI (@ANI) March 19, 2020

खुला है सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले दिल्ली दुष्कर्म मामले के दोषियों के वकील एडवोकेट एपी सिंह ने कहा था कि वे अर्जेंट सुनवाई और डेथ वारेंट को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। कोर्ट अभी भी खुला है और वहां काम हो रहा है।

AP Singh, advocate of 2012 Delhi gang-rape convicts: We are seeking urgent hearing & stay on death warrant. We are filing the petition in the Supreme Court, the court is open and working. https://t.co/WHjeNAVfT9 pic.twitter.com/Ezk8saMQs9 — ANI (@ANI) March 19, 2020

निर्भया के माता-पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले की पीड़ित निर्भया के माता-पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

Delhi: Parents of 2012 gang-rape victim arrive at Supreme Court. SC will shortly hear the petition by four death row convicts, seeking stay on their execution. https://t.co/nCc6whzp6Z pic.twitter.com/Lj7h2GVvSr — ANI (@ANI) March 19, 2020

Posted By: Satyendra Kumar Singh