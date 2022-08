कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को दिन पर दिन सरल बनाती जा रही है। आज हम हर काम के लिए किसी न किसी मशीन पर निर्भर है। आज बाजार में हर तरह के गैजेट उपलब्ध है फिर चाहे आपको कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन की जरूरत हो या फिर रोटी बनाने के लिए रोटी मेकर की। इसी बीच बाजार में एक नया प्रिंटर आया है और यह प्रिंटर साधारण प्रिंटर नहीं है, दरअसल बाजार में एक नया प्रिंटर आ गया है जो अब ए-4 साइज में डोसा निकालकर देगा। सोशल मीडिया पर इस प्रिंटर का प्रमोशनल वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

If this machine can make 20 dosais in one go, I may actually buy it https://t.co/eNI3T22LTC

प्रिंटर की प्रमोशन वीडियो देखने के बाद नेटीजेन्स हैरान हो गए। लोग लगातार विडियो पर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अगर ये प्रिंटर एक बार में 20 डोसा निकालकर देगी तो मैं इसे खरीदने वाला हूं। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये एक बेकार इनोवेशन है। डोसा बनाने के लिए डोसा बनाना कठिन काम नहीं है बल्कि डोसे का बैटर बनाना कठिन काम है। जैसे रोटी मेकर मशीन आटा गूंद कर भी देती है वैसे ही इस मशीन को भी काम करना चाहिए।

This is useless innovation. Making dosai is not the hardest part. Preparing batter is the harder work. In Chappathi makers, the machine prepares the dough from flour so it makes sense. Here you have to make batter yourself. This is a மூட்டைப்பூச்சி கொல்லுற மெஷின்