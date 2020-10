लखनऊ (आईएएनएस)। नवरात्र के शुरुआत में मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक पेट्रोल नामक नया महिला पेट्रोलिंग फोर्स लांच किया गया। कड़े प्रशिक्षण के बाद इस दस्ते में 250 महिला पुलिस कर्मियों को तैनाती दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पिंक पेट्रोल स्कीम उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद में भी लांच करेगी।

