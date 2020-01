कानपुर। आधार जारी करने वाली सरकारी संस्था यूआईडीएआई ने आधार में नाम, एड्रेस और जन्म तिथि बदलने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अगर आपके पास नाम, एड्रेस और जन्म तिथि बदलने के लिए कोई सही सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप आधार में अपनी जरूरी इनफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैैं। इस प्रॉसेस को आसान बनाने के लिए यूआईडीएआई ने आधार पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार किया है। इसकी जानकारी संस्था की ओर से अपने ट्विटर हैंडल पर दी गई है। सरकारी संस्था ने कहा है कि बिना वैलिड डॉक्युमेंट के अब बस इस

सर्टिफिकेट के साथ आप आधार में अपनी जानकारी बदल सकेंगे।



आधार एनरोलमेंट

आधार एनरोलमेंट के लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। मतलब अगर आप पहली बार आधार बनवाने के लिए एनरोल कर रहे हैं तो इसके

लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यह बिल्कुल मुफ्त है।

#AadhaarUpdateChecklist

If you want to update your Name, Address or Date of Birth in Aadhaar, ensure that the document you use is in your name and is one of the valid documents listed here: https://t.co/BeqUA07J2b pic.twitter.com/2NqVVDgvL1